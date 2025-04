Перевод новостей и статей и добавление их на WordPress сайты

Имеется 3 вордпресс сайта, требуется наполнять их статьями каждый день (можно заранее добавить, чтобы они публиковались в отложенном режиме).

Публиковать надо будет по 1-й новости на каждом сайте, каждый день (объём будет где-то 300-1000 символов на новость), не больше 3000 символов в день и 90 000 символов в месяц, общий объём.

Новости нужно будет писать на 3 темы:

1) Аниме

2) Мультики

3) Кино

Источники и сайты укажу исполнителю в личной переписке.

Для понятия вашего уровня в английском и насколько вы "в теме", прошу перевести вот этот абзац:

Ijiranaide Nagatoro-san or "Don't Toy with Me, Miss Nagatoro" is centered around the antics of Nagatoro, Hayase and Hachiouji, Naoto. Nagatoro constantly "bullies" Haciouji because she has, quite obviously, taken romantic interest in him. Being the pathetic character that he is, Haciouji is oblivious yet lets her stay by his side simply because he loves it. Yes, he loves getting pushed around and constantly toyed with. Their relationship is the same cat and mouse game that you will find in any romance anime, but with a masochistic approach. This back and forth crap of teasing and blushing continues for four episodes and will probably do so for the remainder of the season. Every episode takes on the same wash, rinse, and repeat style that you will find in any other boring romance show. Watching the same episode 12 times is just as entertaining as watching 12 different episodes, it's ultimately a complete waste of your time. The jokes aren't funny, the plot is generic, the characters are stale, and the author is a hentai artist. You tell me if this show is even worth considering.