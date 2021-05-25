До 27 мая нужно качественно перевести аннотацию к выпускной квалификационной работе на английский язык.
Нужен сотрудник для проведения интервью на английском
Ищем сотрудника с хорошим уровнем знания русского и английского для проведения интервью с разными людьми)
Мы дадим вам источники, где размещено много материала о бизнесе: на русском и на английском. Вам необходимо будет найти в соцсетях или по почте людей, о которых будет идти речь в материалах, связаться с ними и провести мини-интервью о том, о чём идёт речь в материале. То есть цель - получить комментарий от героя материала)
Затем нужно будет перевести интервью в текстовый формат и перевести на русский (если интервью будет проходить на английском).
Расшифрованное интервью вы передаёте нашему автору, который напишет статью на основании найденного материала и комментариев от героев этих материалов)
Также раз в неделю вам необходимо будет отслеживать актуальные новости из материалов, что мы вам дадим)
Подробнее о теме материалов и о том, какую именно информацию нужно узнать от героев материалов, расскажу исполнителю)
Пожалуйста, в своих заявках указывайте:
- уровень знания английского;
- есть ли опыт в проведении интервью;
- какая сумма оплаты в долларах вам подойдёт в месяц (с учетом того, что нам нужно будет получить около 8-10 таких интервью в месяц).
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