Ищем сотрудника с хорошим уровнем знания русского и английского для проведения интервью с разными людьми) Мы дадим вам источники, где размещено много материала о бизнесе: на русском и на английском. Вам необходимо ...
Проверить и отредактировать текст на турецком языке.
Проверить и отредактировать текст на турецком языке.
Заказал перевод, текст очень спецефический, текст должным образом после перевода не работает.
Ищем специалиста по турецком языку, текста мало, оплатим щедро!
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