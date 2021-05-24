Проверить и отредактировать текст на турецком языке.

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Закрыт9 заявок768 просмотров

Проверить и отредактировать текст на турецком языке.

Заказал перевод, текст очень спецефический, текст должным образом после перевода не работает.

Ищем специалиста по турецком языку, текста мало, оплатим щедро!

4 года назад
guest_16209015744669
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