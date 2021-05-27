Перевести с рус на укр

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Закрыт11 заявок621 просмотр

Всем привет. Нужно перевести информацию (рус -> укр) с нескольких файлов пдф.  

Количество страниц ~ 40...50/ A4. 

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