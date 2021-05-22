Перевод с арабского на русский

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Закрыт1 заявка726 просмотров

Нам необходимо перевести видео с арабского языка для Следственного Комитета РФ в офисе у следователя 31 мая или 1 июня . Нужно приехать в ЦАО г. Москвы.

Только личное присутствие переводчика. Онлайн перевод по видео не подходит.

4 года назад
Behmetyev
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Алексей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад