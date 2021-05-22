Перевод с арабского на русский

Нам необходимо перевести видео с арабского языка для Следственного Комитета РФ в офисе у следователя 31 мая или 1 июня . Нужно приехать в ЦАО г. Москвы.

Только личное присутствие переводчика. Онлайн перевод по видео не подходит.