Качественно перевести 10 коротких игровых обзоров

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Закрыт31 заявка778 просмотров

Нужно перевести 10 коротких игровых обзоров про гемблинг. Сам текст на страничка - полстранички. Но! Требуется сделать рассказ для живых людей на английском языке, адаптировать перевод под устную речь, сделать его легким, разбить тяжелые фразы.

Оплата и сроки по согласованию.

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rezan89
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