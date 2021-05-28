Перевести карточки товаров сайта с русского на украинский язык.

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Закрыт11 заявок854 просмотра

Нужно перевести сайт на украинский язык.

Тематика сайта музыкальные инструменты и звуковое/световое оборудование.

Работа в админ панели.

Карточек товаров 10 тыс.

Количество символов везде разные, где-то может до 100 символов, а где-то и до 4 тыс.

Задача грамотный перевод (можно использовать гугл переводчик), но обязательно перепроверять, так как некоторый текст переводчик искажает.

Выделение жиром абзацев и характеристик (пример как должен выглядеть конечный результат прилагаю)

Пожалуйста, в заявке сразу укажите стоимость и сроки выполнения (хотя бы примерные).

4 года назад
eroshenko_e
Евгений 
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