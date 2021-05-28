Сделать перевод презентации с английского на русский, на тему шахтное строительство, жду стоимость и сроки выполнения
Перевести карточки товаров сайта с русского на украинский язык.
Нужно перевести сайт на украинский язык.
Тематика сайта музыкальные инструменты и звуковое/световое оборудование.
Работа в админ панели.
Карточек товаров 10 тыс.
Количество символов везде разные, где-то может до 100 символов, а где-то и до 4 тыс.
Задача грамотный перевод (можно использовать гугл переводчик), но обязательно перепроверять, так как некоторый текст переводчик искажает.
Выделение жиром абзацев и характеристик (пример как должен выглядеть конечный результат прилагаю)
Пожалуйста, в заявке сразу укажите стоимость и сроки выполнения (хотя бы примерные).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Сделать перевод детских песен с английского на украинский. Текст очень простой, много повторений. Необходимо не столько придерживаться оригинала на 100%, сколько следить за ритмикой. Ваш перевод должно быть легко петь и он должен быть понятен ...Переводы59 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на турецкий в криптотематикеПереводы19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на индонезийский в криптотематикеПереводы7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на английский в криптотематикеПереводы48 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести 5 текстов по тематике "гемблинг" с русского на английский язык. Не копи-пейст через гугл-транслейт, а хороший адаптированный перевод. Оплата и сроки - по договоренности.Переводы32 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую! Необходимо перевести сайт. Для удобства (или нет) прикрепляю код написания. Прям в коде можно переводить. Языки: Английский Китайский (упрощенный) Испанский Французкий НемецкийПереводы6 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно перевести информацию (рус -> укр) с нескольких файлов пдф. Количество страниц ~ 40...50/ A4.Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо перевести видео с арабского языка для Следственного Комитета РФ в офисе у следователя 31 мая или 1 июня . Нужно приехать в ЦАО г. Москвы. Только личное присутствие переводчика. Онлайн ...Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад