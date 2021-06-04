Перевод видеороликов с английского на русский

Добрый день

Нужно перевести видеоролики с английского на русский в сфере ухода за волосами и косметики

Может проскакивать несложная профлексика

На выходе мне было бы удобно получить вордовский файл с таблицей, где указано время и напротив соответствующий текст перевода

В таблицу записывать как перевод голоса, так и любой другой текст, который есть на видео

Примеры видеороликов и таблицы

https://drive.google.com/drive/folders/1zfkqSWJMmUnS58c2TxZWpHZnMC0m1JwT?usp=sharing

Интересует ваш прайс и ориентировочное время на выполнение похожей задачи