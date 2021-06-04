Нужно перевести 10 коротких игровых обзоров про гемблинг. Сам текст на страничка - полстранички. Но! Требуется сделать рассказ для живых людей на английском языке, адаптировать перевод под устную речь, сделать его легким, разбить тяжелые фразы. ...
Перевод видеороликов с английского на русский
Добрый день
Нужно перевести видеоролики с английского на русский в сфере ухода за волосами и косметики
Может проскакивать несложная профлексика
На выходе мне было бы удобно получить вордовский файл с таблицей, где указано время и напротив соответствующий текст перевода
В таблицу записывать как перевод голоса, так и любой другой текст, который есть на видео
Примеры видеороликов и таблицы
https://drive.google.com/drive/folders/1zfkqSWJMmUnS58c2TxZWpHZnMC0m1JwT?usp=sharing
Интересует ваш прайс и ориентировочное время на выполнение похожей задачи
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