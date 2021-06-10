Проверить перевод на казахский

Есть готовый перевод с русского языка на казахский. Нужно проверить его на корректность, так как самостоятельно я это сделать не могу из-за незнания языка.

Около 10 страниц А4. Пожалуйста, сразу указывайте уровень знания языка, примерные сроки и стоимость.