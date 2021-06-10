Проверить перевод на казахский

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Завершен9 заявок456 просмотров

Есть готовый перевод с русского языка на казахский. Нужно проверить его на корректность, так как самостоятельно я это сделать не могу из-за незнания языка.

Около 10 страниц А4. Пожалуйста, сразу указывайте уровень знания языка, примерные сроки и стоимость.

4 года назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

perizat-a
Перизат 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
$14
2 дня
Escrow
Заказывал проверку уже готового перевода на казахский язык. Проверка выполнена быстро, найдены и исправлены мелкие ошибки, которые может обнаружить только носитель языка. Спасибо!
Задача была поставлена четко и понятно. Оплата за работу поступила сразу. Рада была работать с вами!

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