Нужен RU>EN перевод 7 обзоров мобильных приложений по 2000 знаков

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен27 заявок1473 просмотра

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Нужен RU>EN перевод 7 обзоров мобильных приложений по 2000 знаков.

Размер оплаты: 30 рублей (российских) за 1000 знаков без пробелов.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько уровень Вашего английского, а также ответственность и конструктивный подход к сотрудничеству, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.

4 года назад
maslova4mail
Маргарита 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

juliabulavina7
Юлия 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$6
1 день
Escrow
Юлия – хороший и ответственный переводчик. Быстро вникает в поставленную задачу, соблюдает сроки. Сотрудничество оставляет исключительно положительные впечатления.
Очень чуткий, внимательный и вежливый заказчик! Всегда идёт на контакт и помогает исправлять недочёты. Оплата производилась в срок, задания отправлялись без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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juliabulavina7
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