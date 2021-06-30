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Нужен RU>EN перевод 7 обзоров мобильных приложений по 2000 знаков.

Размер оплаты: 30 рублей (российских) за 1000 знаков без пробелов.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько уровень Вашего английского, а также ответственность и конструктивный подход к сотрудничеству, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.