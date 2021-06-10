В международное брачное агентство LERA на постоянную работу требуются сотрудники — переводчики со средним и выше знанием английского языка для письменного общения в чате от имени наших клиенток.Мы предоставляем бесплатное обучение и возможность карьерного роста ...
Отредактировать 4 фото
номерация фото слева - направо.
1. на картинке номер 1 надо удалить кирку справа от чемодана и отцентровать его, rbhre в оранжевом круглешке (pick) надо заменить на картинку номер 5 и подписать ее "ледокол", убрать надпись
yuantoose, остальное перевести на русский.
2. на картинке номер 2 перевести текст на русский, убрать единичку и двойку в оранжевом круглешке.
3. на картинке номер 3 перевести текст на русский, убрать цифры 4,5,6 в оранжевых круглешках.
4. на картинке номер 4 перевести текст на русский, удалить кирку с фото.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Переводы15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте!Необходимо проверить перевод мобильного приложения с английского языка на -шведский ; -иврит; - немецкий; Вариант на русском тоже пришлю, ...Переводы5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести текст (ок. 6000 знаков) с русского языка на китайский. При отличной и быстрой работе возможно сотрудничество :) Добавить проектПереводынет заявокЗакрыт4 года назад
1. Подобрать фото для товаров вконтакте по списку (14 шт). Подобрать единообразные фото и сделать нужных цветов (черно-белое скрасным элементом). -английский язык для ...Завершен4 года назад
Есть готовый перевод с русского языка на казахский. Нужно проверить его на корректность, так как самостоятельно я это сделать не могу из-за незнания языка. Около 10 страниц А4. Пожалуйста, сразу указывайте уровень ...Завершен4 года назад
https://deh222.wixsite.com/indextraders/depositcash Перевести качественно текст страницы на Английский и выслать в формате Word. (исправил ссылку)Завершен4 года назад
1) нужно 3 статьи; 2) английский язык; 3) 95-100% уникальность; 4) использование анкоров, таких как: Data science consulting AI App development AI development AI consulting ML ...Переводы7 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
В компанию Luxury Elite Royal Agency требуется Оператор Чата для удаленной работы. Мы будем рады приветствовать вас в нашем дружном коллективе! Зп + бонусы и премии Вид занятости: удаленная ...Переводы13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Нужно перевести видеоролики с английского на русский в сфере ухода за волосами и косметики Может проскакивать несложная профлексика На выходе мне было бы удобно получить вордовский файл с таблицей, где ...Переводы51 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно перевести 10 коротких игровых обзоров про гемблинг. Сам текст на страничка - полстранички. Но! Требуется сделать рассказ для живых людей на английском языке, адаптировать перевод под устную речь, сделать его легким, разбить тяжелые фразы. ...Переводы31 заявкаЗакрыт4 года назад