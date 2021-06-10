Отредактировать 4 фото

номерация фото слева - направо.

1. на картинке номер 1 надо удалить кирку справа от чемодана и отцентровать его, rbhre в оранжевом круглешке (pick) надо заменить на картинку номер 5 и подписать ее "ледокол", убрать надпись

yuantoose, остальное перевести на русский.

2. на картинке номер 2 перевести текст на русский, убрать единичку и двойку в оранжевом круглешке.

3. на картинке номер 3 перевести текст на русский, убрать цифры 4,5,6 в оранжевых круглешках.

4. на картинке номер 4 перевести текст на русский, удалить кирку с фото.