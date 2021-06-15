Откорректировать готовый перевод с финского на русский

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Закрыт11 заявок967 просмотров

Перевод уже сделан, но местами он не согласован или переведён не очень точно. Нужно вычитать текст и внести правки. Пример файла прикреплён(в нём есть название позиции, перевод, оригинал текста на финском, альтернативный перевод в котором что-то можно подсмотреть чтобы точнее скорректировать первый вариант)

4 года назад
pollloid
Юрий 
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