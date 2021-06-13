В международное брачное агентство LERA на постоянную работу требуются сотрудники — переводчики со средним и выше знанием английского языка для письменного общения в чате от имени наших клиенток.Мы предоставляем бесплатное обучение и возможность карьерного роста ...
Перевод учебного пособия с русского языка на английский
От Вас требуется перевести большое учебное пособие на английский язык, объем 256 страниц.
Работа большая возьму нескольких человек. Текст технический. Металлургия.
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