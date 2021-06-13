Перевод учебного пособия с русского языка на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт32 заявки1420 просмотров

От Вас требуется перевести большое учебное пособие на английский язык, объем 256 страниц.

Работа большая возьму нескольких человек. Текст технический. Металлургия.

4 года назад
guest_16235748933838
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Эвелина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андреевна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Василиса
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
20 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Переводы
София
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Янина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
4 года назад
Диана
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
4 года назад
Ксения
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Улмекен
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
43 отзыва
4 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
4 года назад
Анна
 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
172 отзыва
4 года назад
Максим
 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
4 года назад
Анна
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
63 отзыва
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
4 года назад
Ирина
 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 отзывов
4 года назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
4 года назад