Технический перевод инструкции c немецкого на русский

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Закрыт9 заявок991 просмотр

Предприятию требуется перевод инструкции с немецкого языка. Требования: сохранение исходного формата, качество, оперативность, перевод в формате word. В инструкции много схем, картинок, таблиц, технических терминов.

4 года назад
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