В международное брачное агентство LERA на постоянную работу требуются сотрудники — переводчики со средним и выше знанием английского языка для письменного общения в чате от имени наших клиенток.Мы предоставляем бесплатное обучение и возможность карьерного роста ...
Технический перевод инструкции c немецкого на русский
Предприятию требуется перевод инструкции с немецкого языка. Требования: сохранение исходного формата, качество, оперативность, перевод в формате word. В инструкции много схем, картинок, таблиц, технических терминов.
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