Переводы с английского (или русского) на арабский язык

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Завершен7 заявок809 просмотров

Приветствую!

Есть статьи на английском языке, которые нужно перевести на арабский. Большим плюсом будет, если это ваш родной язык, так как писать будем именно для арабоговорящих. 

Прошу в заявке отправить примеры ваших статей и стоимость за 1000 знаков.

Спасибо!

4 года назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sofi97
28 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад
$69
3 дня
Escrow
Софи отлично выполнила перевод с английского на арабский. Договорились на длительное постоянное сотрудничество, рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи))

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