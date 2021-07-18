Переводы с английского (или русского) на арабский язык

Приветствую!

Есть статьи на английском языке, которые нужно перевести на арабский. Большим плюсом будет, если это ваш родной язык, так как писать будем именно для арабоговорящих.

Прошу в заявке отправить примеры ваших статей и стоимость за 1000 знаков.

Спасибо!