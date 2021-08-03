Приветствую! Есть статьи на английском языке, которые нужно перевести на арабский. Большим плюсом будет, если это ваш родной язык, так как писать будем именно для арабоговорящих. Прошу в заявке ...
Переводчик английского
Нужен переводчик английского для работы в колл-центре. Зарплата от 200 USD в неделю+бонусы. Рабочее время с 12.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Нужен качественный перевод постов с русского на болгарский. Садоводческая тематика. Оплата - 2 доллара за один короткий пост.Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
Перевод уже сделан, но местами он не согласован или переведён не очень точно. Нужно вычитать текст и внести правки. Пример файла прикреплён(в нём есть название позиции, перевод, оригинал текста на финском, альтернативный перевод в котором ...Переводы11 заявокЗакрыт4 года назад
Предприятию требуется перевод инструкции с немецкого языка. Требования: сохранение исходного формата, качество, оперативность, перевод в формате word. В инструкции много схем, картинок, таблиц, технических терминов.Переводы9 заявокЗакрыт4 года назад
Предприятию требуется перевод инструкции по управлению гусеничным трактором Ратрак ТН24. Объем инструкции около 200 стр. В переводимом тексте много схем, таблиц, картинок. Перевод желательно оформить в том же виде, как и оригинальный текст. Пример инструкции ...Переводы31 заявкаЗакрыт4 года назад
От Вас требуется перевести большое учебное пособие на английский язык, объем 256 страниц. Работа большая возьму нескольких человек. Текст технический. Металлургия.Переводы32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Текст художественный Объем 8 страницПереводы181 заявкаЗакрыт4 года назад
- $6
Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление. Нужен RU>EN перевод 7 обзоров мобильных приложений по 2000 знаков. Размер оплаты: 30 рублей ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
номерация фото слева - направо. 1. на картинке номер 1 надо удалить кирку справа от чемодана и отцентровать его, rbhre в оранжевом круглешке (pick) надо заменить на картинку номер 5 и подписать ее "ледокол", ...Переводы10 заявокЗакрыт4 года назад