Переводчик английского

$900
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Закрыт27 заявок1523 просмотра

Нужен переводчик английского для работы в колл-центре. Зарплата от 200 USD  в неделю+бонусы. Рабочее время с 12.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.

4 года назад
svetlanapalko124
Сетлана 
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Заявки фрилансеров

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