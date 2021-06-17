Перевод на словацкий

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Закрыт8 заявок839 просмотров

Нужно сделать перевод постов и статей с русского на словацкий. В перспективе возможно постоянное сотрудничество. Оплата - от $2 за тысячу знаков с пробелами. Тематика - садоводство. Оставляйте заявку, если владеете словацким в совершенстве и не очень далеки от темы. 

4 года назад
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