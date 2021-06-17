﻿Изменить текст на картинке с английского на русский

Нужен переводчик английского для работы в колл-центре. Зарплата от 200 USD в неделю+бонусы. Рабочее время с 12.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.
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