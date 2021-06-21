Перевод контракта с Украинского на Английский

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Закрыт6 заявок502 просмотра

Нужно перевести контракт с Украинского на Английский.(большая часть контракта переведена остались пункты 3/4/6/9/.) но Нужно проверить Весь контракт.

Так же есть файл ПДФ в нем указаны верное данные такие как:

Описание

количество

цена

Нужно в "додаток" вставить эти данные с ПДФ и проверить правильность написания.

В короткие сроки 1-2деня

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