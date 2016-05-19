yuradius

Юрий Птицеядов yuradius

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Грамотно делаем -- быстренько платим!

Всем привет! Мальчишки и девчонки, я самый лучший заказчик.

Я не вступаю в интимную связь с вашими нервами, я даю ТЗ и кроме него не спрашиваю, если вы выполнили ТЗ -- я 100% оплачиваю. Я не прощаю косяков и недоработок: накосячено -- переделываем. Халявы нет.

Проекты заказываю для себя.

Оплата по факту.

Требую наличие портфолио.

Вообще я очень добрый, у меня двое детей, собака, два мотоцикла и газонокосилка.

Но это не значит что я приму халтуру!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$157
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Анимация полета самолёта

    Нужен короткий ролик в любом стиле чем проще стиль тем лучше, содержащий следующие сцены Город море корабли у моря Самолёт на аэродроме недалеко от города Взлет полет ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать настроить CRM, ERP

    Битрикс не предлагать!  Сервисы работающие под RU/RB платформами не предлагать! Техническое задание ------------------------------------------- Небольшая компания которая занимается производством стального литья по чертежам и выпуском машиностроительной продукции созрела на небольшую облачную софтинку. 1. База заказов , поля: Номер заказаДата открытия, Срок поставки_план, ...

    Битрикс
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Редактирование фото

    Отредактировать фото на плакат. Работа с фоном, текущий убрать, красивый промышленный найти предложить и добавить. Сравнять уровни . Оплата на карту по уа

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевод контракта с Украинского на Английский

    Нужно перевести контракт с Украинского на Английский.(большая часть контракта переведена остались пункты 3/4/6/9/.) но Нужно проверить Весь контракт. Так же есть файл ПДФ в нем указаны верное данные такие как: Описание количество цена Нужно в ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка лого (лого есть) + Разработка буклета продукции

    Необходимо сверстать буклет из фотографий текста и чертежей. Для моей компании grosstechnics.com 1. Отрисовать лого компании (лого предоставим) и обсудим новую цветовую палитру буклета и нужно будет выдать мне коды цветов для последующих буклетов если будет новый ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3Д модель коттеджа со взлетной полосой

    Для проекта реконструкции сельскохозяйственного аэродрома необходима визуализация двухэтажого мини коттеджа простой формы, расположеного на участке со взлетно-посадочной полосой, также деревья, прудик, барбекю. Все параметры и размеры предоставлю. Отделка не принципиальна. Требования к детализации- стандартные материалы, все ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет для футболки

    Изображения должно быть 300dpi и выше , разрешение минимальное 1000:1000 Требования к макету на сайте:  [url=https://futbolka.ua/maket]https://futbolka.ua/maket[/url] необходимо сделать стильный коллаж из старых фотографий характеризующих самолет как штурмовик текст на макете  "UR-OGO тоже штурмовик"

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внедрить wordress на существующий сайт

    Есть полностью html-ный сайт kuepper.eu ТЗ Данный сайт выкачан и будет залит на региональный домен другой страны с украинской локализацией.  Нужно не меняя архитектуры добавить движок на вордпрессе с возможностью редачить главную страницу, плюс добавить разделы в меню ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод RUS -> EN

    Нужен перевод перевод с русского на английский для фирмы, что включает в себя текст презентационного письма, описание машиностроительного оборудования (кранового, дробильного, гидравлического, ...). Около 10 страниц А4. Требование: знания языка на высшем уровне, примеры работ Пример ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простенький сайт в WordPress

    Необходимо: 1) На движке Wordpress  оформить и выложить 10 разделов. 2) Текст сайта должен быть на 3 языках, с автоматическим определением пользователя по стране и выбором соответствующего языка Пожелания: минимализм, простота, легкость. Сроки: 2 недели

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простой сайт с корзиной

    Требуется 1. Главная страница содержит стенд с ручками стоящий на траве (надо чтобы резиновая страница была, трава тянется :) каждая ручка является ссылкой на страницу продукта. При нажатии должно распахнувшись или ниже появляться описание ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D модель дверной ручки

    Всем привет Нужна 3Д модель (3DMAX формат) объекта согласно фото, без "подставки" на которой эта русалка лежит. 3Д модель будет использована для производства металлической оснастки.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рисунки коллекции ручек

    $250

    Нужны рисунки дверных ручек для последующего воспроизведения скульптором в натуре и изготовления по полученным моделям серийной продукции. Рисунки нужны на различные темы, обязательно образные (содержащие элементы связанные с образом) Возможные темы: - казачество - животные - ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт для фотографа

    $100

    Нужен простенький сайт на вордпрессе для фотографа. Домен и хостинг открыты, фтп есть. 1. Залить последнюю рус.версию вордпресса (можно кактуса) 2. Подрисовать шаблон для вордпресса в соответствии с пожеланиями в файле, лого тоже шрифтами нормальными снабдить. 3. Или ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 8 фотографий-картин - замена лиц

    В картины(живопись) вставить соответствующие лица с фотографий. Все в высоком разрешении, сделать надо качественно, для печати на футболках. Срок 1-2 дня. Оплата на счет в Приватбанке.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Флаг на концерт Queen в Киеве

    $50

    На концерт Queen в Киеве нужен флаг с символами или эмблемами Queen и Єлтона Джона 1,5 на 1 метр. на белом фоне. объедененные красной лентой фонда антиспид внизу надпись на украинском ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
2 часа назад
$7
10 баллов
6 месяцев назад
Обработка фотографий для Инстаграма
Отзыв в ответ- это точно)))
Все ок. Пару правок , охапка дров и плов готов
Ответный отзыв
wilber
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Редактирование фото
Необычная работа, интересный объект для обработки, своевременная оплата.
Все отлично вопросов нет
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Отрисовка лого (лого есть) + Разработка буклета продукции
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Отличный профессионал. Рад работе , отношению, подходу, своевременно все сделано в лучшем виде. Респект
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$40
10 баллов
4 года назад
Макет для футболки
Отличный заказчик, четко понимает чего хочет, оплата во время. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все пожелания учтены. Рекомендую перед проектом созваниваться и проговаривать ТЗ детально, для исключения непонимания в будущем, в целом все ОК
Ответный отзыв
erikghuk
Эрик 
43 годаФранция
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$11
9 баллов
9 лет назад
3D модель дверной ручки
Оплата вовремя. Советую, отличный заказчик.
Все хорошо.
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