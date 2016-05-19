Нужен короткий ролик в любом стиле чем проще стиль тем лучше, содержащий следующие сцены Город море корабли у моря Самолёт на аэродроме недалеко от города Взлет полет ...
Всем привет! Мальчишки и девчонки, я самый лучший заказчик.
Я не вступаю в интимную связь с вашими нервами, я даю ТЗ и кроме него не спрашиваю, если вы выполнили ТЗ -- я 100% оплачиваю. Я не прощаю косяков и недоработок: накосячено -- переделываем. Халявы нет.
Проекты заказываю для себя.
Оплата по факту.
Требую наличие портфолио.
Вообще я очень добрый, у меня двое детей, собака, два мотоцикла и газонокосилка.
Но это не значит что я приму халтуру!
- Анимация2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Выделить товар Фон сделать незаметным Добавить элементы стилизации 4 штЗавершен6 месяцев назад
Битрикс не предлагать! Сервисы работающие под RU/RB платформами не предлагать! Техническое задание ------------------------------------------- Небольшая компания которая занимается производством стального литья по чертежам и выпуском машиностроительной продукции созрела на небольшую облачную софтинку. 1. База заказов , поля: Номер заказаДата открытия, Срок поставки_план, ...Базы данных5 заявокЗакрытгод назад
Отредактировать фото на плакат. Работа с фоном, текущий убрать, красивый промышленный найти предложить и добавить. Сравнять уровни . Оплата на карту по уаЗавершен2 года назад
Нужно перевести контракт с Украинского на Английский.(большая часть контракта переведена остались пункты 3/4/6/9/.) но Нужно проверить Весь контракт. Так же есть файл ПДФ в нем указаны верное данные такие как: Описание количество цена Нужно в ...Переводы6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать буклет из фотографий текста и чертежей. Для моей компании grosstechnics.com 1. Отрисовать лого компании (лого предоставим) и обсудим новую цветовую палитру буклета и нужно будет выдать мне коды цветов для последующих буклетов если будет новый ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Для проекта реконструкции сельскохозяйственного аэродрома необходима визуализация двухэтажого мини коттеджа простой формы, расположеного на участке со взлетно-посадочной полосой, также деревья, прудик, барбекю. Все параметры и размеры предоставлю. Отделка не принципиальна. Требования к детализации- стандартные материалы, все ...3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Изображения должно быть 300dpi и выше , разрешение минимальное 1000:1000 Требования к макету на сайте: [url=https://futbolka.ua/maket]https://futbolka.ua/maket[/url] необходимо сделать стильный коллаж из старых фотографий характеризующих самолет как штурмовик текст на макете "UR-OGO тоже штурмовик"Завершен4 года назад
Есть полностью html-ный сайт kuepper.eu ТЗ Данный сайт выкачан и будет залит на региональный домен другой страны с украинской локализацией. Нужно не меняя архитектуры добавить движок на вордпрессе с возможностью редачить главную страницу, плюс добавить разделы в меню ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт4 года назад
Перевод буклета на итальянский языкПереводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен перевод перевод с русского на английский для фирмы, что включает в себя текст презентационного письма, описание машиностроительного оборудования (кранового, дробильного, гидравлического, ...). Около 10 страниц А4. Требование: знания языка на высшем уровне, примеры работ Пример ...Переводы17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо: 1) На движке Wordpress оформить и выложить 10 разделов. 2) Текст сайта должен быть на 3 языках, с автоматическим определением пользователя по стране и выбором соответствующего языка Пожелания: минимализм, простота, легкость. Сроки: 2 неделиВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется 1. Главная страница содержит стенд с ручками стоящий на траве (надо чтобы резиновая страница была, трава тянется :) каждая ручка является ссылкой на страницу продукта. При нажатии должно распахнувшись или ниже появляться описание ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет Нужна 3Д модель (3DMAX формат) объекта согласно фото, без "подставки" на которой эта русалка лежит. 3Д модель будет использована для производства металлической оснастки.3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужны рисунки дверных ручек для последующего воспроизведения скульптором в натуре и изготовления по полученным моделям серийной продукции. Рисунки нужны на различные темы, обязательно образные (содержащие элементы связанные с образом) Возможные темы: - казачество - животные - ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Дано: рабочая станция Pentium 1.8 RAM 512 M на WinXP sp3. подключен usb 3G модем инет от которого раздается роутером WiFi через Lan После 15 минут работы ОС выдает ошибку (скриншот ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен простенький сайт на вордпрессе для фотографа. Домен и хостинг открыты, фтп есть. 1. Залить последнюю рус.версию вордпресса (можно кактуса) 2. Подрисовать шаблон для вордпресса в соответствии с пожеланиями в файле, лого тоже шрифтами нормальными снабдить. 3. Или ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен по ТЗ набор хороших элементов фирменного стиля. Все должно быть с адаптацией под полиграфический станок.Фирменный стиль12 заявокЗакрыт11 лет назад
В картины(живопись) вставить соответствующие лица с фотографий. Все в высоком разрешении, сделать надо качественно, для печати на футболках. Срок 1-2 дня. Оплата на счет в Приватбанке.Завершен11 лет назад
- $50
На концерт Queen в Киеве нужен флаг с символами или эмблемами Queen и Єлтона Джона 1,5 на 1 метр. на белом фоне. объедененные красной лентой фонда антиспид внизу надпись на украинском ...Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад