Грамотно делаем -- быстренько платим!

Всем привет! Мальчишки и девчонки, я самый лучший заказчик.

Я не вступаю в интимную связь с вашими нервами, я даю ТЗ и кроме него не спрашиваю, если вы выполнили ТЗ -- я 100% оплачиваю. Я не прощаю косяков и недоработок: накосячено -- переделываем. Халявы нет.

Проекты заказываю для себя.

Оплата по факту.

Требую наличие портфолио.

Вообще я очень добрый, у меня двое детей, собака, два мотоцикла и газонокосилка.

Но это не значит что я приму халтуру!