3D модель дверной ручки

3D-графикаЗавершен9 заявок380 просмотров
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Всем привет

Нужна 3Д модель (3DMAX формат) объекта согласно фото, без "подставки" на которой эта русалка лежит. 3Д модель будет использована для производства металлической оснастки.

9 лет назад
yuradius
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
erikghuk
Эрик 
43 годаФранция
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$11
1 день
Все хорошо.
Оплата вовремя. Советую, отличный заказчик.
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