3D модель дверной ручки

Уважаемые мастера, в том числе начинающие, с небогатым рейтингом, в общем все все все ! Предлагаю мини-подработку или работу для практики. Мне нужен простенький дизайн проект с расстановкой шкафов купе, кухонной мебели, мягкой мебели в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет
Нужна 3Д модель (3DMAX формат) объекта согласно фото, без "подставки" на которой эта русалка лежит. 3Д модель будет использована для производства металлической оснастки.
- Похожие заказы
- $303D-графика2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Доброго времени суток. Требуется разработать 3D макет на микроавтобус. Оплата по факту выполнения работы и согласования с клиентом. Все подробности брифа - в личку. Пример дизайна прикрепляю ниже.3D-графика8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо переделать или создать новую игровую модель. Так же переделать текстуру и анимацию. Подробности исполнителю. Примерные сроки и цены пишите сразу.3D-графика5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо визуализировать концепт пиктограмм обозначающих ключевые объекты на карте, такие как "города", "деревни", "лагеря". Изометрия, можно рендер, можно 2D. На первом этапе в виде "черновика", после того как определимся с концепцией необходимо будет уже финал. Масштаб ...3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Производственному предприятию (мебельное производство) необходимо смоделировать по нашим техническим эскизам 3D-визуализации кухонь и шкафов-купе с привязкой к интерьеру для последующего наполнения сайта. По каждому проекту объем работ и стоимость оговаривается отдельно.3D-графика23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем Привет! Нужно сделать красивую картинку с привязкой к местности, более подробно в ТЗ вопросы пишите...3D-графика2 исполнителяЗавершен9 лет назад
требуется 3D визуализация 10 эскизов домов, исходники предоставляются в ПДФ формате. Пример на сайте Борский-строитель.рф3D-графика23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо смоделировать и визуализировать 3D модель: 1. стеклянной бутылки 0.5 2. алюминиевой банки 3. ПЭТ 1.5л Рендер не нужен. Пример визуализации тут https://yadi.sk/d/iwsd5Pg0dz7tT3D-графика14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть изображения товаров (jpg), из которых необходимо сделать новые изображения, используя мою 3d-модель. По сути необходимо создать текстуру, ориентируясь на исходное изображение (есть PSD-заготовка) и натянуть на модель, плюс сделать рендер под тем же углом. Пишите ...3D-графика6 заявокЗакрыт9 лет назад