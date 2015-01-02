Создать текстуры и натянуть на 3d-модель

3D-графикаЗакрыт6 заявок222 просмотра
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Есть изображения товаров (jpg), из которых необходимо сделать новые изображения, используя мою 3d-модель. По сути необходимо создать текстуру, ориентируясь на исходное изображение (есть PSD-заготовка) и натянуть на модель, плюс сделать рендер под тем же углом.

Пишите в лс, вышлю архив с файлами.

Разумеется, исполнителю необходимо знать PS & 3ds Max.

9 лет назад
AndreyOut
Андрей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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