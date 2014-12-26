3D модель ASUS Zenfone 2

Приветствую. Необходима 3д модель телефона ASUS Zenfone 2. Без текстур, без рендеринга. Геометрия должна быть аккуратной, ровной, под сглаживание, без многоугольников, максимально достоверно. Желательно максимальное количество элементов сделать геометрией. Пример необходимого качества геометрии в аттаче. В заявке нужно указать стоимость и время выполнения. Оплата через Webmoney или через безопасную сделку, по желанию.