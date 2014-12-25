3D рисунок таунхауса

Добрый день.

Нужен перевод рисунка в 3D модель для строящего поселка. На сегодняшний день есть только несколько чертежей.

В перспективе понадобится аналогичная помощь и по этому поселку, и по другим подобным проектам.

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, при соблюдении корректной ценовой политики))

С уважением,

Елена