3D рисунок таунхауса

3D-графикаЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Добрый день.

Нужен перевод рисунка в 3D модель для строящего поселка. На сегодняшний день есть только несколько чертежей.

В перспективе понадобится аналогичная помощь и по этому поселку, и по другим подобным проектам.

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, при соблюдении корректной ценовой политики))

С уважением,

Елена

9 лет назад
Bokel
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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