Выполнить ряд работ по моделированию (боевая техника)

3D-графикаЗакрыт7 заявок216 просмотров
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Требуется выполнить ряд работ по моделированию боевой техники (порядка 50 штук):

- качественная хайполи модель;

- развертка + карта нормалей;

- 3 лоу-поли модели;

- создание процедурных реалистичных текстур в Substance Designer для этой модели.

Возможно выполнение части работы, например, только хайполи моделей или текстур или лоуполи.

В отклике укажите стоимость часа вашей работы.

9 лет назад
asu84
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
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