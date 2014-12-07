Blender и webGL

Мне нужны люди, умеющие создавать модели в 3d Max. Проект долгосрочный, оплата зависит от сложности модели. Примеры работ высылайте на почту. Отвечу всем. С примерами своих работ, предлагайте цену за модель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в блендере в текстурировании и подготовки моделей для WebGl. Модели готовы но есть проблема с их текстурированием. Работать будем с https://www.blend4web.com/ru/
Ищем срочно!!!
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