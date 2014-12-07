Blender и webGL

$100
3D-графикаЗакрытнет заявок299 просмотров
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Нужна помощь в блендере в текстурировании и подготовки моделей для WebGl. Модели готовы но есть проблема с их текстурированием. Работать будем с https://www.blend4web.com/ru/

Ищем срочно!!!

9 лет назад
numdragon
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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