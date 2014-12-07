Визуализация

Есть работа такого характера. Создание интерьеров из готовых, уже от рисованных моделей, затем верстание каталога нашей фирмы , для полиграфии. Суть такова есть 4 серии мебели для гостиницы (отдельные картинки мебели отрисован=ны, нужно 3-4 картинки интерьера создать ) и 4 коллекции офисной мебели (так же нужно нарисовать к ним интерьеры .) Еще пару серий гостиничной мебели и пару серий офисной мебели ,нужно будет отрисовать полностью , изделия вместе с интерьерами.

Ваша цена за создание в 3 Демаксе интерьеров --?

Цена за создание отдельного изделия --?

Цена за верстку каталога , если вы эту работу делаете.--?