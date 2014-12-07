Создание 3D модели

Всем доброго времени суток!

Задача такова - необходимо создать 3D модель гаргульи. Фото в приложении. Необходимо будет немного изменить позу и чуть меньше детализировать морщинки на руках и ногах. Размер фигурки должен получиться не более 12мм-13мм.

На выходе должен быть файл .stl

Более подробную информацию дам выбранному исполнителю.

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