Подготовка отсканированных фигурок людей к цветной 3d-печати

Есть работа такого характера. Создание интерьеров из готовых, уже от рисованных моделей, затем верстание каталога нашей фирмы , для полиграфии. Суть такова есть 4 серии мебели для гостиницы (отдельные картинки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Меня интересует печать цветных 3d-фигурок высотой 15-20 см на цветном 3d-принтере после сканирования людей 3d-сканером. У нас есть отсканированные файлы людей ( сканер сохраняет в форматах 3DS STL PLY OBJ) . Задача: подготовить все сканы для 3d-печати, собрать сканы в один ( дело в том, что тело сканируется нормально, а голова в этом же скане плохо смотрится, поэтому мы сканируем голову ( или лицо ) и иногда бюст отдельно, и необходимо эту голову и бюст прилепить вместо плохо отсканированной головы и бюста на полнотелый скан, чтобы в конечном итоге получился пригодный для печати похожий на реального человека файл). Также необходимо, естественно, убрать все неровности, загладить дыры и т.д. Примерное время работы, которое нам озвучивали уже имеющие опыт работы с этим дизайнеры, 1.5-2 часа на одну фигурку. Собираемся открывать услугу по печати, поэтому если устроит ваша цена и качество исполнения - можем предложить постоянный спрос. Если предложение заинтересовало, просьба связаться по электронной почте: [email protected] и я вышлю вам несколько имеющихся файлов ( файлы загрузить на сайт не получается - формата OBJ и PLY нет в допустимых форматах.
- Похожие заказы
- 3D-графика15 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток! Задача такова - необходимо создать 3D модель гаргульи. Фото в приложении. Необходимо будет немного изменить позу и чуть меньше детализировать морщинки на руках и ногах. Размер фигурки должен получиться не более ...3D-графика7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужна помощь в блендере в текстурировании и подготовки моделей для WebGl. Модели готовы но есть проблема с их текстурированием. Работать будем с https://www.blend4web.com/ru/ Ищем срочно!!!3D-графиканет заявокЗакрыт9 лет назад
Мне нужны люди, умеющие создавать модели в 3d Max. Проект долгосрочный, оплата зависит от сложности модели. Примеры работ высылайте на почту. Отвечу всем. С примерами своих работ, предлагайте цену за модель.3D-графика20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать (визуализировать) матрасы в разрезе. Предоставлю фотографии образцов и подробное описание каждой модели. Прилагаю примеры фотографий, которые хочется видеть в итоге. Количество заказываемых фотографий зависит от стоимости. Жду Ваши предложения по срокам и цене.Завершен9 лет назад
Создание примерно такой же картинки"Зона применения." - http://www.standartpark-shop.ru/ Под Тематику этого сайта. -http://biopp.ru/Завершен9 лет назад
Крупной международной издательской компании "Азбукварик" требуются 3D дизайнеры для постоянной удаленной работы над созданием дизайна электронных пластиковых игрушек. Опыт работы: от 3 лет. Художественное образование; креативность; свободное владение PC; знание программ Autodesk 3ds Max, SolidWorks. Портфолио должно ...3D-графика5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать несколько моделей матрасов (точное количество пока не известно) Пример во вложении. От Вас цена за одну единицу и как долго займет работа.3D-графика16 заявокЗакрыт9 лет назад
Простенькая модель 3ds max, необходимо натянуть на нее несколько текстур и сделать рендер в одном ракурсе. Саму модель и пример картинки на выходе пришлю в лс. Оставляйте заявку и стучитесь - все обсуждается только ...Завершен9 лет назад
Необходимо создать в 3D Max ряд РЕАЛИСТИЧНЫХ проектов кухни на основе 4-х моделей. Площадь кухни: 5м*3,5м. Цель - показать разные варианты комплектации, видов и цветов фасадов, а также расположения элементов гарнитура. Общий объем работы: 40 проектов планировки. ...3D-графика10 заявокЗакрыт9 лет назад