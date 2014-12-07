Подготовка отсканированных фигурок людей к цветной 3d-печати

Здравствуйте! Меня интересует печать цветных 3d-фигурок высотой 15-20 см на цветном 3d-принтере после сканирования людей 3d-сканером. У нас есть отсканированные файлы людей ( сканер сохраняет в форматах 3DS STL PLY OBJ) . Задача: подготовить все сканы для 3d-печати, собрать сканы в один ( дело в том, что тело сканируется нормально, а голова в этом же скане плохо смотрится, поэтому мы сканируем голову ( или лицо ) и иногда бюст отдельно, и необходимо эту голову и бюст прилепить вместо плохо отсканированной головы и бюста на полнотелый скан, чтобы в конечном итоге получился пригодный для печати похожий на реального человека файл). Также необходимо, естественно, убрать все неровности, загладить дыры и т.д. Примерное время работы, которое нам озвучивали уже имеющие опыт работы с этим дизайнеры, 1.5-2 часа на одну фигурку. Собираемся открывать услугу по печати, поэтому если устроит ваша цена и качество исполнения - можем предложить постоянный спрос. Если предложение заинтересовало, просьба связаться по электронной почте: [email protected] и я вышлю вам несколько имеющихся файлов ( файлы загрузить на сайт не получается - формата OBJ и PLY нет в допустимых форматах.