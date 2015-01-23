3d визуализация логотипа (не сложная)

Добрый день, готовлю в печать каталог, есть желание на обложке использовать 3d яблоко с логотипом компании, но лого в 2d и не очень смотрится на фоне объемного яблока,.. нужно красиво визуализировать логотип в 3d.

Красный текст можно сделать или стеклянным (не прозрачным или едва прозрачным на белом фоне) или металлическим а серую надпись металлическим под фон металла в яблоке.

Возможна оплата нескольким фрилансерам, работы которых больше всех понравятся. Предпочтение фрилансерам с не самыми высокими ценами.

P.S. Красный текст ito по цвету и фактуре можно сделать как надпись кристмас во привью.джипег,.. только не такими глубокими буквами, не под таким большим углом и без теней снизу.

P.S.S. Все необходимые файлы по ссылке http://ge.tt/2drLHR72?c