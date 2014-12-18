Образ и вещи под онлайн игру

Есть простая 3D модель "надпись", фото оригинала, схема. Нужно подогнать размеры модели под схему. Превью в архиве. Оплата wmz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте , необходим художник что рисует в 3д для создание вещей и образа под онлайн игру
пример образа и вещей http://neolands.ru/botinfo.php?43
заказов будет много
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