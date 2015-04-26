Визуализация дома из бруса (с примера)

3D-графикаЗавершен31 заявка476 просмотров
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Добрый день!

Нужна визуализация дома с окружением. Пример конкретного дома во вложении. Но дом нужно будет чуть-чуть упростить. Сделать его более бедным. Детали скажем выбранному исполнителю. Возможно нужно будет также сделать вечернее время.

Уровень визуализации близкий к примеру, допускается чуть хуже (с учетом не самого высокого бюджета). Окружение можно на выбор исполнителя, но с дачным акцентом (скамейки, фигурки дачные, можно водоемчик, мангальчик и т.п.)

Пропорции сцены: примерно 2 ширины х 1 высота.

Бюджет 5000 рублей за готовую картинку

9 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zerg-sv
Сергей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$70
5 дней
Сергей профессионально выполнил свою работу. Необходимые правки вносились без лишних вопросов и в согласованный срок. Результат работы на 100% соответствовал нашим пожеланиям.
Спасибо Дмитрию за сотрудничество, с таким заказчиком всегда приятно работать.
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