Визуализация дома из бруса (с примера)

Требуется выполнить ряд работ по моделированию боевой техники (порядка 50 штук): - качественная хайполи модель из концепта; - 1 лоу-поли модель; - развертка + карта нормалей +АО+спекуляр; - создание процедурных реалистичных текстур в Substance Designer ...
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Добрый день!
Нужна визуализация дома с окружением. Пример конкретного дома во вложении. Но дом нужно будет чуть-чуть упростить. Сделать его более бедным. Детали скажем выбранному исполнителю. Возможно нужно будет также сделать вечернее время.
Уровень визуализации близкий к примеру, допускается чуть хуже (с учетом не самого высокого бюджета). Окружение можно на выбор исполнителя, но с дачным акцентом (скамейки, фигурки дачные, можно водоемчик, мангальчик и т.п.)
Пропорции сцены: примерно 2 ширины х 1 высота.
Бюджет 5000 рублей за готовую картинку
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