Визуализация дома из бруса (с примера)

Добрый день!

Нужна визуализация дома с окружением. Пример конкретного дома во вложении. Но дом нужно будет чуть-чуть упростить. Сделать его более бедным. Детали скажем выбранному исполнителю. Возможно нужно будет также сделать вечернее время.

Уровень визуализации близкий к примеру, допускается чуть хуже (с учетом не самого высокого бюджета). Окружение можно на выбор исполнителя, но с дачным акцентом (скамейки, фигурки дачные, можно водоемчик, мангальчик и т.п.)

Пропорции сцены: примерно 2 ширины х 1 высота.

Бюджет 5000 рублей за готовую картинку