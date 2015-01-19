Отрисовка карты поселка

Требуется выполнить ряд работ по моделированию боевой техники (порядка 50 штук): - качественная хайполи модель из концепта; - 1 лоу-поли модель; - развертка + карта нормалей +АО+спекуляр; - создание процедурных реалистичных текстур в Substance Designer ...
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Необходимо отрисовать красивую карту поселка с участками, дорожками и другими объектами. Работа срочная. Принимаю предложения только от исполнителей с портфолио и отзывами.
Примерный уровень:
http://mad-bears.do.am/_tbkp/map2.jpg
http://www.soro.ru/_img/plan.jpg
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