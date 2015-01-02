3Д моделирование, дизайн мебели в интерьере

3D-графикаЗакрыт21 заявка301 просмотр
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Производственному предприятию (мебельное производство) для выпуска новой рекламной продукции, необходимо смоделировать большое количество мебели в интерьер. По каждому проекту объем работ и стоимость оговаривается отдельно.

9 лет назад
Ilyhin
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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