3Д моделирование, дизайн мебели в интерьере

Добрый день! Нужна визуализация дома с окружением. Пример конкретного дома во вложении. Но дом нужно будет чуть-чуть упростить. Сделать его более бедным. Детали скажем выбранному исполнителю. Возможно нужно будет также сделать вечернее время. Уровень визуализации близкий к ...