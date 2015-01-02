Разработка 3Д модели для печати на 3Д принтере

Задача несколько творческая, суть такая:

- необходимо придумать и реализовать 3Д модель автомобильного лейбла

- созданная модель должна быть печатабельна на 3Д принтере

- размеры примерно 80х30мм - зависят от того какую марку выберете для работы и какая идея у вас будет

- цветность желательно в 1 цвет, но рассмотрим вариант в 2 цвета (печать в 2 цвета технически сложнее, сами понимаете)

- по факту хорошего выполнения данного проекта получите постоянного заказчика

Нам нужны будут лейблы всех марок авто (Ауди, Мерседес, Порше и т.д.)

Но для начала нам надо разработать концепт и 3Д модель на какуюнибудь 1 марку (например BMW) с учетом вышеозначенных требований.

Формат готовой работы *.STL (stereolitography) + файл исходного формата, в котором модель была сделана.