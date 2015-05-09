Стратегия в браузере - спрайты

3D-графикаЗавершен4 заявки317 просмотров
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Необходимо визуализировать концепт пиктограмм обозначающих ключевые объекты на карте, такие как "города", "деревни", "лагеря". Изометрия, можно рендер, можно 2D. На первом этапе в виде "черновика", после того как определимся с концепцией необходимо будет уже финал.

Масштаб не очень большой, на всю карту (1 локация) - 1 экран, а это максимум 1920x1080.

(для примера: на карте по 3-4 ключевых точки + пространство оставить)

Пример стилистики спрайтов в приложении.

9 лет назад
ruelephant
Александр 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kyzmich1982
Владимир 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$80
4 дня
:)
Спасибо))
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