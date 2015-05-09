Стратегия в браузере - спрайты

Необходимо визуализировать концепт пиктограмм обозначающих ключевые объекты на карте, такие как "города", "деревни", "лагеря". Изометрия, можно рендер, можно 2D. На первом этапе в виде "черновика", после того как определимся с концепцией необходимо будет уже финал.

Масштаб не очень большой, на всю карту (1 локация) - 1 экран, а это максимум 1920x1080.

(для примера: на карте по 3-4 ключевых точки + пространство оставить)

Пример стилистики спрайтов в приложении.