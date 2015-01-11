Дизайн мебели в интерьере, 3D

Всем Привет! Нужно сделать красивую картинку с привязкой к местности, более подробно в ТЗ вопросы пишите...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производственному предприятию (мебельное производство) необходимо смоделировать по нашим техническим эскизам 3D-визуализации кухонь и шкафов-купе с привязкой к интерьеру для последующего наполнения сайта. По каждому проекту объем работ и стоимость оговаривается отдельно.
- Похожие заказы
- 3D-графика2 исполнителяЗавершен9 лет назад
требуется 3D визуализация 10 эскизов домов, исходники предоставляются в ПДФ формате. Пример на сайте Борский-строитель.рф3D-графика23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо смоделировать и визуализировать 3D модель: 1. стеклянной бутылки 0.5 2. алюминиевой банки 3. ПЭТ 1.5л Рендер не нужен. Пример визуализации тут https://yadi.sk/d/iwsd5Pg0dz7tT3D-графика14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть изображения товаров (jpg), из которых необходимо сделать новые изображения, используя мою 3d-модель. По сути необходимо создать текстуру, ориентируясь на исходное изображение (есть PSD-заготовка) и натянуть на модель, плюс сделать рендер под тем же углом. Пишите ...3D-графика6 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача сделать модель 3Д,, сделать высококачественные картинки бутылки.. Полное описание дизайна будет предоставлено Картинки делаются в рекламных целях Исполнителю нужно быть готовым к доработкам На выходе нужна будет модель, файл для 3Д принтера И отрендеренные картинки Высылайте сроки,, цену Примеры ...3D-графика9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отрисовать красивую карту поселка с участками, дорожками и другими объектами. Работа срочная. Принимаю предложения только от исполнителей с портфолио и отзывами. Примерный уровень: http://mad-bears.do.am/_tbkp/map2.jpg http://www.soro.ru/_img/plan.jpg http://www.skmera.ru/upload/Plan%201.10.jpg3D-графика1 исполнительЗавершен9 лет назад
Производственному предприятию (мебельное производство) для выпуска новой рекламной продукции, необходимо смоделировать большое количество мебели в интерьер. По каждому проекту объем работ и стоимость оговаривается отдельно.3D-графика21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Создание объемного логотипа из букв А и К3D-графика23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача несколько творческая, суть такая: - необходимо придумать и реализовать 3Д модель автомобильного лейбла - созданная модель должна быть печатабельна на 3Д принтере - размеры примерно 80х30мм - зависят от того какую марку выберете для работы и какая ...3D-графика9 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую. Необходима 3д модель телефона ASUS Zenfone 2. Без текстур, без рендеринга. Геометрия должна быть аккуратной, ровной, под сглаживание, без многоугольников, максимально достоверно. Желательно максимальное количество элементов сделать геометрией. Пример необходимого качества геометрии в аттаче. ...3D-графика8 заявокЗакрыт9 лет назад