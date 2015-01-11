Дизайн мебели в интерьере, 3D

Есть изображения товаров (jpg), из которых необходимо сделать новые изображения, используя мою 3d-модель. По сути необходимо создать текстуру, ориентируясь на исходное изображение (есть PSD-заготовка) и натянуть на модель, плюс сделать рендер под тем же углом. Пишите ...