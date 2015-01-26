Дизайн-проект квартиры

$30
3D-графикаЗавершен16 заявок391 просмотр
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Уважаемые мастера, в том числе начинающие, с небогатым рейтингом, в общем все все все ! Предлагаю мини-подработку или работу для практики. Мне нужен простенький дизайн проект с расстановкой шкафов купе, кухонной мебели, мягкой мебели в виде макет-картинки в объеме и цвете, желательно вид сверху и как бы под углом. Ну вы поняли :) Подбор цветовых решений стен и пола приветствуется.

От меня: гарантия оплаты и чертеж квартиры.

Предпочтения: стандартный ремонт без арок, колонн и прочих наворотов. Стены обои/фото-обои. Пол ламинат/керамогранит в коридоре и кухонной зоне.

Дизайн потолка и интерьера в плане аксессуаров не нужны.

Важно, чтоб вы предложили наиболее компактное размещение шкафа-купе (он нужен прям большой) и мебели по квартире (50 квадратов).

Остальные подробности с исполнителем.

:)

9 лет назад
anna-filato
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
besssonova
Екатерина 
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
С Екатериной находились в тысячах километров друг от друга и как можно было настолько меня "почувствовать"не знаю. Я в диком восторге от проекта. Шикарно. Даже придраться не к чему. Аккуратно. Внимательно. В оговоренный срок. Спасибо большое!!!
Очень приятно было работать с Аней, она четко сформулировала задачу и была сама заинтересована в ее решении: всегда оперативно отвечала на возникающие вопросы в ходе работы. В результате мы сделали красивые интерьеры) Спасибо , Аня!
Juletta9
Татьяна 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Очень ответственный исполнитель. Исправления вносились столько раз сколько мне нужно было. Без лишних разговоров и недовольства. Работой довольна. Рекомендую.
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