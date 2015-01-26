Дизайн-проект квартиры

Уважаемые мастера, в том числе начинающие, с небогатым рейтингом, в общем все все все ! Предлагаю мини-подработку или работу для практики. Мне нужен простенький дизайн проект с расстановкой шкафов купе, кухонной мебели, мягкой мебели в виде макет-картинки в объеме и цвете, желательно вид сверху и как бы под углом. Ну вы поняли :) Подбор цветовых решений стен и пола приветствуется.

От меня: гарантия оплаты и чертеж квартиры.

Предпочтения: стандартный ремонт без арок, колонн и прочих наворотов. Стены обои/фото-обои. Пол ламинат/керамогранит в коридоре и кухонной зоне.

Дизайн потолка и интерьера в плане аксессуаров не нужны.

Важно, чтоб вы предложили наиболее компактное размещение шкафа-купе (он нужен прям большой) и мебели по квартире (50 квадратов).

Остальные подробности с исполнителем.

:)