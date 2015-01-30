Дизайнер интерьера, 3D визуализатор
Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений.
От концепции до полного альбома Рабочей документации, необходимой для успешной реализации вашего проекта. Помогу вам определить стиль, представить помещение в объеме и цвете. Подберу все составляющие интерьера: отделочные материалы, свет, мебель, сантехнику, бытовое оборудование, текстиль, декор и пр. Сделаю необходимые для ремонтных работ чертежи, ведомости, спецификации. Помогу рассчитать бюджет ремонта.
Визуализация интерьеров и экстерьеров.
Сделаю для Вашего проекта фотореалистичные изображения высокого качества.
Особые условия: предлагаю решения на основе ваших жизненных и бизнес-задач, работу сдаю строго в указанный Вами срок.
Портфолио
- Дизайн интерьера офиса1 просмотр
- Визуализация фасада299 просмотров
- Дизайн проект307 просмотров
- Интерьер квартиры303 просмотра
- Дизайн интерьера и визуализация в 3D317 просмотров
- Визуализация интрерьера квартиры313 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
С Екатериной находились в тысячах километров друг от друга и как можно было настолько меня "почувствовать"не знаю. Я в диком восторге от проекта. Шикарно. Даже придраться не к чему. Аккуратно. Внимательно. В оговоренный срок. Спасибо большое!!!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Аней, она четко сформулировала задачу и была сама заинтересована в ее решении: всегда оперативно отвечала на возникающие вопросы в ходе работы. В результате мы сделали красивые интерьеры) Спасибо , Аня!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
#50
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#464