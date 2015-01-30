С Екатериной находились в тысячах километров друг от друга и как можно было настолько меня "почувствовать"не знаю. Я в диком восторге от проекта. Шикарно. Даже придраться не к чему. Аккуратно. Внимательно. В оговоренный срок. Спасибо большое!!!