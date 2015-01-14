3D дизайн для автомобиля

Необходимо переделать или создать новую игровую модель. Так же переделать текстуру и анимацию. Подробности исполнителю. Примерные сроки и цены пишите сразу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Требуется разработать 3D макет на микроавтобус.
Оплата по факту выполнения работы и согласования с клиентом.
Все подробности брифа - в личку.
Пример дизайна прикрепляю ниже.
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