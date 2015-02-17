Добрый день, требуется разработать дизайн для сайта рекламно-производственной компании. Далее этот дизайн нужно сверстать под joomla. Все подробности лично.
Дизайн сайтов20 заявок
Закрыт
10 лет назад
Добрый день, требуется разработать дизайн для сайта рекламно-производственной компании. Далее этот дизайн нужно сверстать под joomla. Все подробности лично.
Доброго времени суток. Требуется разработать 3D макет на микроавтобус. Оплата по факту выполнения работы и согласования с клиентом. Все подробности брифа - в личку. Пример дизайна прикрепляю ниже.