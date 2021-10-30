wilber

Алексей wilber

 
44 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ретушь и обработка фотографий

Добрый день.

Несколько лет опыта в области цифровой фотографии и ее последующей обработки.

Текущий профиль /специализация - Ретушь / Коллажи / Реставрация фото, всевозможные фильтры, эффекты.

Некоторые примеры работ можно посмотреть здесь:

http://photo.apikulin.ru/craft/

http://photo.apikulin.ru/craft/restavration/

http://photo.apikulin.ru/craft/panorama/

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Отзывы заказчиков

meble_besi
38 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$38
10 баллов
3 года назад
44 фото. Все как всегда. Работаем?
Что тут скажешь - все как всегда. Круто, быстро. Вопросов нет.
Как и всегда - интересная работа для творческого результата.
Ответный отзыв
yuradius
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Редактирование фото
Все отлично вопросов нет
Необычная работа, интересный объект для обработки, своевременная оплата.
Ответный отзыв
_Leica_
Наиля 
38 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Ретушь панорамы
Приятно было поработать. Панорама была достаточно сложная в ретуши, Алексей все сделал очень чисто, аккуратно, и главное - оперативно, раньше дедлайна. Однозначно рекомендую :)
Интересная работа. Коммуникативный заказчик. приятный в общении, ясно излагающий цели по проекту. Оперативная обратная связь и оплата.
Ответный отзыв
guest_16374441345697
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
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Оперативно, качественно, рекомендую!
Интересная по содержанию работа, своевременные коммуникация и оплата.
Ответный отзыв
meble_besi
38 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Обработка фото
Все как всегда - в срок и отлично.
Интересные заказы, хорошая возможность поддерживать в тонусе скилы по "интерьерке".
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
10 отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга