Ретушь и обработка фотографий
Добрый день.
Несколько лет опыта в области цифровой фотографии и ее последующей обработки.
Текущий профиль /специализация - Ретушь / Коллажи / Реставрация фото, всевозможные фильтры, эффекты.
Некоторые примеры работ можно посмотреть здесь:
http://photo.apikulin.ru/craft/
http://photo.apikulin.ru/craft/restavration/
http://photo.apikulin.ru/craft/panorama/
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Ретушь фото интерьеров и недвижимости128 просмотров
- Макет 03111 просмотров
- Макет 02108 просмотров
- Макет 01112 просмотров
- Ретушь фотографий72 просмотра
- Имитация векторного рисунка89 просмотров
- Имитация рисунка карандашем86 просмотров
- Имитация портрета маслом52 просмотра
- Реставрация старых фотографий60 просмотров
- Пост-обработка серийной съемки49 просмотров
- Сборка фото для панорам 360 (3D)53 просмотра
- Обработка предметных фотографий52 просмотра
Отзывы заказчиков
$38
10 баллов
3 года назад
Что тут скажешь - все как всегда. Круто, быстро. Вопросов нет.
Ответный отзыв
Как и всегда - интересная работа для творческого результата.
$10
10 баллов
3 года назад
Все отлично вопросов нет
Ответный отзыв
Необычная работа, интересный объект для обработки, своевременная оплата.
$15
10 баллов
3 года назад
Приятно было поработать. Панорама была достаточно сложная в ретуши, Алексей все сделал очень чисто, аккуратно, и главное - оперативно, раньше дедлайна. Однозначно рекомендую :)
Ответный отзыв
Интересная работа. Коммуникативный заказчик. приятный в общении, ясно излагающий цели по проекту. Оперативная обратная связь и оплата.
$25
10 баллов
3 года назад
Оперативно, качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Интересная по содержанию работа, своевременные коммуникация и оплата.
$25
10 баллов
4 года назад
Все как всегда - в срок и отлично.
Ответный отзыв
Интересные заказы, хорошая возможность поддерживать в тонусе скилы по "интерьерке".
Обработка фотографий
10 отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга