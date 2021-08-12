meble_besi

Файлы: https://drive.google.com/drive/folders/1ax3SftqfMFi7ZeUh0-XGdgMajmji1-xE?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1VUEKN2gFvQbnxg4VCPRD3qD2f3V3Y1q3?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1dBmwPb7NgyF6FggoEQTYYpu3gSsVq2ab?usp=share_link
- Обработка фотографийнет заявокЗакрытгод назад
https://drive.google.com/drive/folders/1OstDpCVN6Xf3wvgWeSIFeE17YIRs0ibU?usp=sharingЗавершен2 года назад
37 штук. Работаем? https://drive.google.com/drive/folders/1KyHUpVyqIWaruI2CRC091StWrnMVYDUN?usp=sharingЗавершен2 года назад
Здраствуйте! Заказ по обработке фото, 21 штук. Возметесь? https://drive.google.com/drive/folders/1Oy8u9CYGv5c_c6Y9EPe4XEWxFEW5_LPe?usp=sharingЗавершен2 года назад
Есть уже готовые модели для 4-х комодов. На выбор 3 формата - 3ds, dae i b3d. Также есть текстуры в высоком разрешении. Требуется для каждого комода наложить текстуры и сделать фотореалистические рендеры на белом фоне ...3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Все то же самое, теперь 18 фото. Интересно занятся? https://drive.google.com/drive/folders/1Oy8u9CYGv5c_c6Y9EPe4XEWxFEW5_LPe?usp=sharingЗавершен2 года назад
Есть 38 фотографий в RAW, на которых мебель. Требуется обработать их для публикации на сайте. Что нужно сделать? - Исправить кадровку, если где либо попало что то лишнее, - Привести все кадры к общему стилю по цвету ...Завершен2 года назад
Есть 12 фотографий в RAW, на которых кухонная мебель. Требуется обработать их для публикации на сайте. Что нужно сделать? - Исправить кадровку, если где либо попало что то лишнее, - Привести все кадры к общему стилю по ...Завершен2 года назад
Требуется обработать фотографии сделаной нами мебели на заказ. Обработка это - цветокоррекция (баланс белого, экспозиция, тона итд) убирание дисторсий, кадрирование, если есть пылинки или огрехи, которые заметны - удаление их. Примерный стиль результата - это ...Завершен2 года назад