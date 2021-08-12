meble_besi

Владимир Ситников meble_besi

 
36 летПольша/Катовице
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
студия BESI
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$169
выплачено фрилансерам
89%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
wilber
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$38
10 баллов
2 года назад
44 фото. Все как всегда. Работаем?
Как и всегда - интересная работа для творческого результата.
Что тут скажешь - все как всегда. Круто, быстро. Вопросов нет.
Ответный отзыв
wilber
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
2 года назад
Обработка фото
Интересные заказы, хорошая возможность поддерживать в тонусе скилы по "интерьерке".
Все как всегда - в срок и отлично.
Ответный отзыв
wilber
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
21 фото
Очередной, интересный по содержанию заказ!
100%
Ответный отзыв
A_Ermolaeva
Анна 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
$40
10 баллов
2 года назад
Требуется создать 8 рендеров для 4-х комодов. По два на комод.
Хороший заказчик, четко составленное ТЗ, рекомендую!
Все сделано как надо, раньше срока.
Ответный отзыв
wilber
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$12
10 баллов
2 года назад
Требуется обработать 18 фотографий
Всем рекомендую заказчика. Ровная и комфортная совместная работа по заказам.
Все отлично, как всегда.
Ответный отзыв