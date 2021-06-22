Проверить текст на Английском.

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт72 заявки908 просмотров

Есть текст на Английском (1348 символов без пробелов), нужно проверить его и исправить при наличии ошибок. В заявке указывайте стоимость (проверки) и сроки.

4 года назад
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Джатский
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влада
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Асель
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лера
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ратбэк
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Галина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Карина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Наталия
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Абдур
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марлена
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Диана
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Серафим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Айгерим
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Павло
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Софья
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андреевна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Патрик
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
София
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
20 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Переводы
Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
43 отзыва
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Надежда
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Злата
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Марина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Степан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Амина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Гулноза
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
4 года назад
Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод

    Ищу переводчиков с русского на английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, арабский, китайский. Не одного на все языки, а 1 человек 1 язык. Важно - произношение уровень минимум 70% как у иностранцев. Приятный голос, вы будете ...

    Переводы38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копия сайта + синхронизация товаров в xml

    Срочно сделать копию сайта hometarget.es Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл. Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров через xml. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод контракта с Украинского на Английский

    Нужно перевести контракт с Украинского на Английский.(большая часть контракта переведена остались пункты 3/4/6/9/.) но Нужно проверить Весь контракт. Так же есть файл ПДФ в нем указаны верное данные такие как: Описание ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод сайта на английский

    Необходимо выполнить перевод сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhttps://www.bestchange.ru/?p=1233781 (а именно вкладку 'помощь' на английский язык. (Повторно перепроверить перевод) Вордовский документ имеется, напишу желаемому исполнителю.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать текст на главную

    $30

    Написать текст на главную Нужен копирайтер который напишет текст на лендинг Одностраничный сайт  Сделать текст на лендинг и все Текст на англ. языке

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод на словацкий

    Нужно сделать перевод постов и статей с русского на словацкий. В перспективе возможно постоянное сотрудничество. Оплата - от $2 за тысячу знаков с пробелами. Тематика - садоводство. Оставляйте заявку, если владеете словацким в совершенстве и ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод с английского

    Надо перевести текст. Пример текста. A key factor separating Lightroom Classic from a pixel editor like Adobe Photoshop and a file browser like Adobe Bridge is Lightroom Classic’s use of a catalog file. ...

    Переводы103 заявки
    Закрыт
    4 года назад