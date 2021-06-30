Готов перевести ваши документы/рассказы/тексты любой сложности с английского на русский/с русского на английский. Уровень английского - С2

Есть международный Кембриджской сертификат, подтверждающий знание английского языка на уровне С2. Имею большой опыт использования разговорного английского языка, посещал Финские курсы, в программу которых включалось общение с носителями языка на различные темы. Ежедневно использую язык в целях образования/саморазвития на протяжении 5 лет.