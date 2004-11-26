Какой заказ Я могу выполнить.
Занимаюсь обработкой фотографий, а так же переводом английского, китайского, украинского и русского языка. Раньше работал в фринлсе, но платформа была удалена из-за её неактуальности.
Заказ Я выполняю быстро, любой сложности и гарантию, что сделаю качественно, тоже.
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- Фотошоп, обработка фото50 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
все отлично все ок
Ответный отзыв
прекрасный заказчик