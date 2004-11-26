Vitya_825

Виктор Ковалец Vitya_825

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Какой заказ Я могу выполнить.

Занимаюсь обработкой фотографий, а так же переводом английского, китайского, украинского и русского языка. Раньше работал в фринлсе, но платформа была удалена из-за её неактуальности.

Заказ Я выполняю быстро, любой сложности и гарантию, что сделаю качественно, тоже.

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Отзывы заказчиков

tike02
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Перевод массива с русского на грузинский
все отлично все ок
прекрасный заказчик
Ответный отзыв