Какой заказ Я могу выполнить.

Занимаюсь обработкой фотографий, а так же переводом английского, китайского, украинского и русского языка. Раньше работал в фринлсе, но платформа была удалена из-за её неактуальности.

Заказ Я выполняю быстро, любой сложности и гарантию, что сделаю качественно, тоже.