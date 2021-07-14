Файлы приклепляю в архиве Нужна оценка и сроки. Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык) нужно сохранить синтаксис массивов
Перевод массива с русского на грузинский
Файлы приклепляю в архиве
Нужна оценка и сроки.
Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык)
нужно сохранить синтаксис массивов
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