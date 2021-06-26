Перевести звукозапись 10 мин. в текст.

$14
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Завершен19 заявок1913 просмотров
#1$14

Перевести звукозапись 10 мин. в текст. Не менять мой стиль. Только оговорки поправить и пояснения учесть.

файл тут:

https://www.dropbox.com/s/ldb46zv4p1j5bpn/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%9C%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.m4a?dl=0

4 года назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Победитель конкурса

Ky3MuT4
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Все отлично. Денис все качественно сделал и аккуратнее всех все оформил, выделил главное подпунктами, сделал максимально читабельным текст
Благодарю за выбор меня в качестве победителя конкурса) Задание интересное, заказчик вежливый и конкретный!

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