Ищу переводчиков с русского на английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, арабский, китайский. Не одного на все языки, а 1 человек 1 язык. Важно - произношение уровень минимум 70% как у иностранцев. Приятный голос, вы будете ...
Перевод 5656 слов с русского на английский. (Документация)
Просьба сразу писать итоговую стоимость! Спасибо =)
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