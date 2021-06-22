Перевод файлов (массивов данных) с русского на португальский

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Закрыт2 заявки391 просмотр

Файлы приклепляю в архиве

Нужна оценка и сроки.

Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык)

нужно сохранить синтаксис массивов

4 года назад
tike02
42 года
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Алексей
 
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Андрей
 
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